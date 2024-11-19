العماني سعيد السيابي يستعرض رحلته الأكاديمية والإخراجية بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

أعرب الكاتب الدكتور سعيد السيابي من عمان، عن سعادته بالتكريم في الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والذي يحمل اسم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، موجها الشكر لرئيس المهرجان على هذا التكريم.

واستعرض السيابي، تجربته الأكاديمية والفنية في مجال الفن المسرحي، وأن شغفه بالمسرح جعله يثقل موهبته بالدراسة الأكاديمية حتى أصبح أستاذا للمسرح بجامعة عمان.

وأشار السيابي إلى أن مرحلة عمله بالإخراج المسرحي جاءت عقب الانتهاء من مرحلة الماجستير وقدم مجموعة متنوعة من العروض المسرحية، ثم سافر إلى أستراليا لاستكمال مسيرة ومشواره الأكاديمي.

وأوضح السيابي، أن له العديد من المؤلفات المسرحية منها: كتاب "الآخر في المسرح العماني" والذي يضم مجموعة من التجارب الفنية على مستوى الممثلين والكتاب والمخرجين، بالإضافة إلى كتاب آخر بعنوان "أسئلة النص وأجوبة العرب" والذي يضم أيضا مجموعة من العروض المسرحية التي توثق للمسرح العماني، وغيرها من المؤلفات.

جاء ذلك خلال ندوة احتفاء مكرمين الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، والمنعقدة الآن بالقاعة الرئيسية في إحدى فنادق شرم الشيخ، التي تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري.

أدار اللقاء الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر، الذي رحب بالحضور، وأن المهرجان يحتفي بمكرمين الدورة التاسعة وهم: المؤلف ممدح الأطرش من سوريا، والكاتب الدكتور سعيد السيابي من عمان، المخرج محمد جبر من مصر.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاي، والتي تحمل اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة انجي البستاوي ، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة .