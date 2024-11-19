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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العليا لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن تعلن موعد إعلان النتائج

جانب من تصفيات المسابقة
جانب من تصفيات المسابقة
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انتهت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الثامنة، اليوم الثلاثاء، من التصفية الأولية الأولى للمقاطع الصوتية المرسلة لها من المشاركين في المسابقة، والتي وصل عددهم إلى 3680 مقطعًا صوتيًا في جميع فروع المسابقة.

وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام على المسابقة، عن أن التصفيات الأولية توصلت إلى اختيار 1000 متسابق في جميع الفروع، وأنه يجرى الآن تصفية الـ 1000 متسابق، وذلك لاختيار المؤهلين للتصفية المباشرة أمام اللجنة في محافظة بورسعيد.

وحددت اللجنة أيام 10 و 11 و 12 من شهر ديسمبر القادم لاجراء الاختبار النهائي، وذلك أمام لجنة التحكيم المكونة من: الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والقارئ العالمي عبد الفتاح الطاروطي، والدكتور حسام صقر، قائد فريق الانشاد بالأوبرا، والدكتور أحمد عبده، منشد العرب، كما حددت اللجنة يوم الإثنين المقبل للإعلان عن أسماء المتسابقين الذي وقع عليهم الاختيار للمشاركة في التصفيات المباشرة.

تقام المسابقة في دورتها الثامنة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحمل أسم الشيخ محمد صديق المنشاوي - رحمه الله - وتقام تحت رعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا المنظمة، وتقام المسابقة في فروع: حفظ القرآن كاملا بروايتين، والإنشاد والابتهال الديني، والناشئة، والأصوات الحسنة، وهناك فرع تم استحداثه للعام الأول وهو من أصعب الفروع وهو الحافظ المتفقه.

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