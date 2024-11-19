طيران الإمارات تمدد إلغاء رحلاتها إلى بيروت حتى نهاية العام

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الثلاثاء، إلغاء رحلاتها من وإلى بيروت حتى 31 ديسمبر 2024، مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحزب الله.



وقالت شركة الطيران التي يقع مقرها في دبي في تحديث للسفر: "نواصل مراقبة الوضع في المنطقة عن كثب ونحن على اتصال بالسلطات المعنية بشأن التطورات"، مضيفة أن الرحلات من وإلى بغداد سيتم إلغاؤها أيضًا حتى 30 نوفمبر 2024.