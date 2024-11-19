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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

طيران الإمارات تمدد إلغاء رحلاتها إلى بيروت حتى نهاية العام

طيران الإمارات
طيران الإمارات
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أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الثلاثاء، إلغاء رحلاتها من وإلى بيروت حتى 31 ديسمبر 2024، مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت شركة الطيران التي يقع مقرها في دبي في تحديث للسفر: "نواصل مراقبة الوضع في المنطقة عن كثب ونحن على اتصال بالسلطات المعنية بشأن التطورات"، مضيفة أن الرحلات من وإلى بغداد سيتم إلغاؤها أيضًا حتى 30 نوفمبر 2024.

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