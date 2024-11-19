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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 7 سنوات لعاطلين متهمين بسرقة توك توك في المطرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات في سرقة توك توك من سائقه بالمطرية.

وكان قسم شرطة المطرية، تلقى بلاغا من مواطن يفيد سرقة توك توك الذي يعمل عليه، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية، لقيامهم بسرقة توك توك .

وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، وكذا الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة والتي تبين سرقتها.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة بنفس الطريقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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