إحباط محاولة تهريب 800 ألف من أقراص الكيبتاجون المخدر بميناء سفاجا.. صور

تمكن رجال جمارك الصادر بميناء سفاجا، برئاسة سامي أبوطالب، بالتنسيق مع محمود حمدي، مدير إدارة الفحص بالأشعة، والأمن الوطني بسفاجا، ومباحث مكافحة المخدرات، ومباحث أمن المواني، بميناء سفاجا البحري من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الكيبتاجون المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

وبحسب بيان لمصلحة الجمارك، تم اكتشاف الواقعة أثناء إنهاء إجراءات تصدير البضائع بإدارة الصادر، تم الاشتباه فى إحدى السيارات المحملة ببضائع مصدرة إلى المملكة العربية السعودية.

وتم تشكيل لجنة برئاسة محمد فتوح، مدير مجمع الصادر، ومحمود حمدي، مدير إدارة الفحص بالأشعة، وعلي عبد الستار، مدير تعريفة الصادر، وعبد العزيز سالم، رئيس قسم الأمن الجمركي، وعبد المنصف عبد العال، رئيس قسم المكافحة عمليات، وعدد من موظفى مجمع الصادر والفحص بالأشعة، وبالتفتيش تبين وجود 800 ألف قرص كبتاجون مخدر بوزن إجمالي 67 كيلو جراما مخبأة داخل مخزن الإسطوانة والقرب في جسم السيارة.

قرر سامي أبوطالب، مدير عام الإدارة العامة لجمارك سفاجا، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية

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