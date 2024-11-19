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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

سؤال برلماني حول أسباب خصم 30% من قيمة راتب معلمي الحصة

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تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أحمد كجوك، وزير المالية حول أسباب خصم 30% من قيمة الحصة التي أعلنت عنها الحكومة  قبل بدء العام الدراسي.
أوضحت السعيد أنه تم  تحديد 50 جنيها قيمة الحصة  للمعلمين ولم يتسلم المعلم سوى ٣٥ جنيهًا فقط من هذه القيمة، فما أسباب هذا الخصم الكبير خاصة وأن معظمهم يضطر لركوب مواصلات ذهابًا وعودة تستتزف مبلغًا كبيرًا يوميًا؟
 وسألت النائبة عن عدد معلمي الحصة الذين تركوا العمل على مستوى الجمهورية، وهل سيتم تعيين معلمي الحصة كما وعدت الحكومة وهل هناك موعد محدد لذلك أم هي مجرد وعود لجعل المدرس يرضى بالمقابل المادي الزهيد أملا في التثبيت؟
وطالبت السعيد بإحالة السؤال لمناقشته باللجنة المختصة في المجلس.

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وزير التربية والتعليم الجمهورية رئيس مجلس الوزراء