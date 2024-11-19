25.6 % ارتفاعا بصادرات الصناعات الهندسية مسجلة 3.9 مليار دولار في 9 أشهر

قفزت الصادرات الهندسية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024 "أول 9 أشهر من العام الحالي" بنسبة 25.6% لتسجل 3.9 مليارات دولار مقابل 3.1 مليارات دولار خلال الفترة المماثلة من 2023.

وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاعًا فى صادرات شهر سبتمبر 2024 بالمقارنة بالشهر نفسه 2023 بنسبة 15%، حيث بلغت 446.2 مليون دولار فى سبتمبر2024 بالمقارنه بـ 387.7 مليون دولار فى سبتمبر2023.

وأعلن المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يستهدف تحقيق مستويات تصل 5.25 مليار دولار بنهاية العام 2024، وخلال العام المقبل 2025 نستهدف 6 مليارات دولار.

وشدد المهندس شريف الصياد، أن خطة المجلس التصديري للصناعات الهندسية تستهدف نسبة نمو لا تقل عن 20 % بشكل سنوي، وصولاً إلى تحقيق أكبر مساهمة للقطاع في مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولارًا.

وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى سبتمبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2023 فترتيبها كالتالي" الكابلات قفزت33.6% والأجهزة الكهربائية حققت8.1% ومكونات سيارات ارتفعت 24.4% و الإجهزة المنزلية 5.8% و الصناعات الكهربائية والالكترونية ارتفعت9.3% وأخيرًا وسائل النقل 107% .

أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في نفس الفترة هي أوروبا ( المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - المانيا- جورجيا - ايطاليا - التشيك - اسبانيا - ايرلندا - سلوفينيا) آسيا ( السعودية – الامارات - العراق- لبنان - اذريبجان - قطر) أفريقيا ( ليبيا - الجزائر - المغرب - تونس - كينيا - غانا - نيجيريا)