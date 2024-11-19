بالصور.. انطلاق الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للشعر العربي

شهد الدكتور هشام أحمد أبو زيد نائب محافظ الأقصر، افتتاح فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي في دورته التاسعة، والذي أقيم بقاعة المؤتمرات الدولية، وذلك بحضور الوفد الثقافي من دولة الإمارات الشقيقة بقيادة عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام بإمارة الشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشئون الثقافية بإمارة الشارقة.

وحضر حفل الافتتاح، وفد وزارة الثقافة المصرية وعلى رأسهم الدكتور أسامة طلعت الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ والدكتور محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور حمدي سطوحي رئيس الإدارة المركزية لصندوق التنمية الثقافية؛ والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، و50 شاعرا من عشرين محافظة مصرية و50 فنانا تشكيليا ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات وقيادات مجتمعية وشخصيات عامة وحزبية وممثلي المجتمع المدني.

بدأت الاحتفالية، بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاه السلام الوطني لدولة الإمارات الشقيقة، ثم كلمة الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، والذي تحدث عن مسيرة بيت الشعر خلال 9 سنوات وما قدمه للشعراء بصفة عامة ولشعراء الشباب بصفة خاصة وعن رؤية بيت الشعر بالأقصر للفترة القادمة.

تلا ذلك إلقاء كلمة عبدالله العويس نائبا عن الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، وتحدث خلالها عن مدى التعاون الثقافي بين الدولتين والرعاية التي يوليها حاكم الشارقة لشعراء مصر ومثقفيها، ثم كلمة الدكتور محمد ناصف نائبا عن وزير الثقافة الذي رحب بضيوف المهرجان، وأكد على دعم وتشجيع الشعراء والادباء وحرص وزارة الثقافة على دعم كل المواهب الشابة.

كما ألقى الدكتور هشام أحمد أبو زيد كلمة نائبا عن محافظ الأقصر، والتي أشار خلالها إلى دعم المحافظة للعمل الأدبي والثقافي، وأكد على حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لكل ما ينهض بالمواطن الاقصري ولا سيما في الجانب الثقافي والإبداعي.

تكريم عدد من الشخصيات الثقافية خلال مهرجان الشعر

تلا ذلك، ألقى ثلاثة شعراء بقصائدهم خلال الأمسية الشعرية والتي كانت الفقرة الرئيسية لحفل الافتتاح ونالت استحسان الجمهور، واختتم الحفل بفقرة التكريم والتي قام بيت الشعر خلالها بتقديم درع بيت الشعر للدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وعدد من قيادات وزارة الثقافة المصرية ورؤساء الجامعات وعميد كلية الفنون الجميلة وقومسيير معرض الفن التشكيلي، الذي يقام بكلية الفنون الجميلة على هامش المهرجان.

كما قام بيت الشعر بالأقصر، بتكريم الدكتور محمد حساني علي مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر واختياره شخصية العام الثقافية نظرا لما أحدثه من حراك ثقافي ملموس في الشارع الأقصري.

جدير بالذكر، أن مهرجان الأقصر للشعر العربي في دورته التاسعة يقام لمدة 4 أيام متتالية بدءا من يوم 18 حتى 21 نوفمبر الجاري، ويذخر بالعديد من الفاعليات الثقافية والندوات النقدية والأمسيات الشعرية وتتنوع اماكن اقامة الفاعليات داخل وخارج بيت الشعر بالأقصر، حيث يحتفي بيت الشعر بمسيرته للعام التاسع على التوالي ليستمر في تقديم النماذج الشعرية والأدبية من الشعراء والنقاد للساحة الثقافية المصرية والعربية.

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