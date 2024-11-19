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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"ICT Misr" تتعاون مع "أوراكل للخدمات المالية" لإطلاق حلول مصرفية متكاملة بالسوق المصرية

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
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 أعلنت شركة "ICT Misr" المتخصصة في الحلول التكنولوجية المتكاملة، تعاون استراتيجي مع شركة "أوراكل للخدمات المالية" لتقديم مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية للسوق المصرية.

يشمل التعاون تقديم خدمات مصرفية أساسية، وحلول رقمية مبتكرة، وتمويل التجارة وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى الإقراض وإدارة النقد والمدفوعات والإيرادات.

اكد المهندس محمد مفتي، رئيس مجلس إدارة "ICT Misr"، أن التعاون يمثل انطلاقة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي وتوسيع الخدمات المالية والمصرفية في مصر. 

وأشار إلى أن هذا التعاون يتماشى مع خطة الشركة لإطلاق قطاع جديد يقدم حلولاً رقمية متكاملة بقيادة المهندس خالد حمادة، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً في إدارة المشاريع الكبرى في المؤسسات المالية.

من جهته، أكد المهندس خالد حمادة، رئيس قطاع الحلول المالية والمصرفية بشركة "ICT Misr"، أن القطاع المصرفي يستحوذ على 80% من حجم أعمال الشركة، مما يعكس الثقة الكبيرة في خدماتها، وتوقع تحقيق حصة سوقية متميزة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية بفضل التعاون مع "أوراكل".

يهدف هذا التعاون إلى دعم البنوك العاملة في السوق المصري من خلال تبسيط العمليات، تعزيز الابتكار، ودفع التحليل التنبؤي، مما يسهم في تحقيق التكامل بين حلول "ICT Misr" واحتياجات القطاع المالي والمصرفي.

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