السوري ممدوح الأطرش يستعرض مسيرته الفنية بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. صور

عقدت منذ قليل ندوة احتفاء مكرمين الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، بالقاعة الرئيسية في أحد فنادق شرم الشيخ، التي تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري.

أدار اللقاء الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر، الذي رحب بالحضور، وأن المهرجان يحتفي بمكرمين الدورة التاسعة وهم: المؤلف والفنان ممدوح الأطرش من سوريا، والكاتب الدكتور سعيد السيابي من عمان، المخرج محمد جبر من مصر.

وأعرب المؤلف ممدوح الأطرش من سوريا، عن سعادته باختياره ضمن قائمة المكرمين بالدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، موجها الشكر للمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان على هذه اللافتة الجميلة والتقدير لكل رواد المسرح في كل بلاد العالم.

واستعرض الأطرش مسيرته الفنية والإبداعية بداية من سوريا إلى مصر، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة مع مجموعة من كبار الفنانين آنذاك من بينهم: الفنان الراحل أحمد زكي وآخرون، مؤكدا أن مصر كان لها فضل كبير شاهد على مسيرته الفنية، والذي يعتبرها بلده الثانية بعد سوريا.

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاي، والتي تحمل اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة انجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وتحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.