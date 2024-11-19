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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 11 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة التعديات
ازالة التعديات
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أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 11 حالة تعد بمساحة 2997 متر مباني و4 حالات تعد بمساحة 6 أفدنه و5 قراريط بنطاق المحافظة.

أشار محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

إزالة 11 حالة إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية إزالة 11 حالة تعد الأراضي الزراعية وأملاك الدولة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية