محافظ بني سويف يتفقد سير العملية التعليمية بالمدرسة المصرية اليابانية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بالحي الرابع بمدينة بني سويف الجديدة.

جاء ذلك بحضورالدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، الدكتور محمد حمدون مدير المدرسة، المهندس طارق الدلاشي رئيس الحي الرابع بجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

وتفقد المحافظ مكونات المدرسة التي تزيد مساحتها الإجمالية عن 10.4آلاف متر 2، وتضم حديقة رياض أطفال على مساحة 750 مترا ، وفناء خارجي على مساحة 2690 مترا، وملعبا بمساحة 780 مترا، ومبني إداراي ومسرحا، ومبنى للفصول الدراسية مكون من دورين يضم 21 فصلاً، حيث يضم الدور الأول 9 فصول لرياض الأطفال وغرف منستوري وأنشطة ودورات مياه خاصة بالأطفال، وفصول ابتدائي من الأول للخامس، وغرف للمعلمين ومصادر ومكتبة ومصلى وصالة ألعاب وكافتيريا ومعمل، في حين يضم الدور الثاني 12 فصلا للصف السادس والأول الإعدادي وفصول وقاعات للاجتماعات وللمعلمين وغرف مجال صناعي واقتصاد منزلى وفصل للفنون ومعمل حاسب ومخزن ومعمل لغات.

كما تابع المحافظ جانبا من العملية التعليمية واستمع لعرض موجز وسريع عن طبيعة ونظام اليوم الدراسي بالمدرسة، الذي يتضمن الأنشطة اليابانية "استقبال صباحي وتعليم هادئ صباحي"، اجتماع الصباح، ريادة يومية، نشاط التنظيف، اجتماع نهاية اليوم، نشاط مجلس الفصل، نشاط المناقشة التوجيهية، أنشطة التعلم من خلال اللعب.

وأشاد المحافظ بمكونات وتصميم المدرسة، مُشيرًا إلى أهمية هذا النوع من المدارس، الذى يستهدف نقل التجربة اليابانية الناجحة فى مجال التعليم من خلال تدريب التلاميذ على حزمة من المهارات عبر تقديم نظام تعليمي شامل يقوم على التطور المتوازن لكل من العقل والقيم والجسد وخلق مناخ إيجابي للتعليم وحياة أفضل للطلاب داخل الفصل ، مؤكدا أن هذا النموذج من المدارس يمثل دعمًا نوعيًا لمنظومة التعليم بالمحافظة،من خلال إدخال أنظمة تعليمية حديثة تعزز من زيادة الأنشطة فى العملية التعليمية، ما يسهم فى بناء قدرات الطلاب ومهاراتهم، وذلك فى إطار تنفيذ رؤية "مصر 2030" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.