جامعة مصر للمعلوماتية تُهنئ أحمد الجندي لتصدره "فوربس الشرق الأوسط" للمبدعين

قدم مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية، التهنئة للبطل الأوليمبي أحمد الجندي الطالب بكلية تكنولوجيا الأعمال في جامعة مصر للمعلوماتية، صاحب ذهبية أولمبياد باريس 2024، لفوزه وتتويجه بجائزة أفضل لاعب كبير في العالم لعام 2024، وذلك خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للخماسي الحديث (UIPM) بنسخته الـ73، والذي عقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهو ما يعد إنجاز رياضي جديد يضاف إلى سجله الحافل.

كما هنأت أيضاً الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، البطل الأوليمبي أحمد الجندي، لتصدره قائمة فوربس الشرق الأوسط للمبدعين الشباب تحت سن الثلاثين لعام 2024.

وأشادت الدكتورة ريم بهجت، بهذا الإنجاز المميز، والذي يتمثل في تتويج البطل الأوليمبي أحمد الجندي الطالب بكلية تكنولوجيا الأعمال بالجامعة، بجائزة أفضل لاعب كبير في العالم لعام 2024، وتصدره قائمة فوربس الشرق الأوسط للمبدعين الشباب تحت سن الثلاثين لعام 2024، قائلة :" يعد البطل الأولمبي أحمد الحندي نموذجاً رفيعاً للطالب المجتهد والرياضي المصري المبدع، الذي يجمع بين القوة والمهارة ليرفع علم مصر عالياً في كافة المنافسات العالمية، لذلك فانه بهذا التتويج أضاف إنجازين جديدين لرصيده الحافل بالبطولات، كما أنهما يضافا أيضاً للانجازات التي تحققها جامعة مصر للمعلوماتية منذ نشأتها.

وأشار الدكتور محمد صالح عميد كلية تكنولوجيا الأعمال بحامعة مصر للمعلوماتية، إلي أن تتويج البطل الأولمبي أحمد الجندي بجائزة أفضل لاعب للخماسي الحديث في العالم، وتصدره قائمة فوربس الشرق الأوسط للمبدعين الشباب تحت سن الثلاثين لعام 2024، يؤكد قدرتنا على المنافسة والتميز في الساحات الدولية، فضلاً عن أن هذا الإنجاز يؤكد هيمنته المطلقة على رياضة الخماسي الحديث في كافة المحافل الدولية.

وأعرب البطل الأولمبى أحمد الجندى الطالب بكلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية عن سعادته بتتويجه بجائزة أفضل لاعب كبير في العالم لعام 2024 بالرياض، وتصدره قائمة فوربس الشرق الأوسط للمبدعين الشباب تحت سن الثلاثين لعام 2024، مشيدا بدور جامعة مصر للمعلوماتية فى مساعدته فى تنظيم وقته بين الدراسة والرياضة، لاسيما أن رياضة الخماسى الحديث من الرياضات الشاقة التى تتطلب تمرين لمدة 10 ساعات فى اليوم.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وتقدم 16 برنامج تعليمي متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

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