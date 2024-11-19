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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل "صحة الدقهلية" يشدد على اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية خلال موسم الشتاء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع بصحة الدقهلية
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ترأس الدكتور تامر الطنبولى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب الوقائى، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدورى لإدارة السلامة والصحة المهنية، مع رؤساء الأقسام بالإدارات الصحية ومديري منشآت التطوير بالمرحلة الأولى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور تامر مدكور، وكيل الوزارة وبإشراف مباشر من الدكتورة رحاب الدسوقى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية.

ناقش الاجتماع خطة السلامة والصحة المهنية، ومهام وأعمال اللجان الفرعية بالإدارات الصحية ومتابعة تنفيذ وتطبيق سياسات السلامة والصحة المهنية بالمديرية وبجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن حماية العاملين بالمنشات الطبية والمترددين عليها.

وأكد المجتمعون، أهمية المتابعة اليومية والشهرية، واتباع إجراءات السلامة اللازمة خلال موسم الشتاء، والإجراءات الوقائية مع تساقط الأمطار، والمرور على المخازن والتأكد من التخزين الجيد وفقًا للمعايير، ومتابعة إجراءات التخلص من الكهنة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بصورة منتظمة.

كما تطرق الاجتماع إلى  خطط الإخلاء والطوارى وضرورة مراجعتها والتدريب العملي عليها وتحسينها بعد تنفيذ عدد من نماذج المحاكاة والعمليات الوهمية للإخلاء والطوارى للتعامل مع الأزمات والكوارث، مع التدريب المستمر للعاملين والفرق الطبية على إجراءات السلامة والصحة المهنية، والحماية المدنية.

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