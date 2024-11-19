تمريض بني سويف تطلق حملة توعوية للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية

أطلقت كلية التمريض جامعة بنى سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، حملة توعوية للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، وذلك تزامنًا مع الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية والذي أطلقته منظمة الصحة العالمية في الفترة من 18-24 نوفمبر من كل عام.

وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد ناجى عميد الكلية، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الدكتور منصور أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى وعي منسوبي الكلية بضرورة اتباع نصائح الطبيب عند استخدام المضادات الحيوية من حيث النوع والجرعة وغيرها من التعليمات وعدم أخذ المضاد الحيوي دون وصفة طبية، وتوضيح الفرق بين الأمراض البكتيرية والفيروسية ومضاعفات الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية، إضافة إلى التشديد على ضرورة الالتزام بأوقات جرعات المضاد الحيوي.

ويذكر أن العديد من الفعاليات والأنشطة في جميع أنحاء العالم تقام للاحتفال بالأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، حيث يتم التركيز علي نشر عدد من الرسائل الضرورية لعامة الناس وهي استخدام المضادات الحيوية فقط عندما يصفها الطبيب، وعدم أخذ المضادات الحيوية إذا لم ينصحبها الطبيب، عدم مشاركة المضادات الحيوية المتبقية أو وصفها لأحد.