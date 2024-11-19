تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

لفظ اللاعب محمد شوقي لاعب كرة القدم بنادي كفرالشيخ الرياضي، والذي سقط في أرضية الملعب، أثناء مباراة فريقه مع فريق القزازين قبل أسبوع ، أنفاسه الأخيرة بمستشفى الزرقا المركزى بمحافظة دمياط.

وكان اللاعب تم استقباله بالمستشفى، والذي وصل بزرقة شديدة وتوقف قلب اللاعب وتم عمل إنعاش قلبي رئوي فاستجاب اللاعب بعد ١٥ دقيقة، ثم حدث توقف بالقلب مرة أخرى وتم عمل إنعاش قلبي رئوي لمدة ٣٠ دقيقة، واستجاب اللاعب وتم عمل صدمات كهربائية ووضع اللاعب على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة.

وتم عمل الأشعات اللازمة (عادية - تليفزيونية - ايكو ) وكذلك عمل التحاليل (صورة الدم - غازات الدم - تحاليل كلى) مع عمل رسم قلب و خريطة للسوائل.

أثبتت التحاليل وجود فشل تنفسي مع زيادة الحموضة بالدم، وتأثر الكلى وارتفاع تحاليل وظائفها مع ارتفاع انزيمات القلب، وتبين بعد رسم القلب والايكو وجود جلطة بالقلب و تم إعطاؤه العلاج اللازم لمثل هذه الحالات.

تم عرض اللاعب على أخصائي المخ والأعصاب واستشاري القلب والصدر للتقييم ، وأوضح أنه حتى اللحظة فإن التقييم العام للحالة، ( حرجة للغاية )

كان الحكم على الغزناوي حكم مباراة كفرالشيخ، القزازين بالقسم الثاني ب، ألغى مباراة الفريقين في الدقيقة 81 بعد إخطاره بخطورة حالة اللاعب محمد شوقي، الذي سقط مغشيا عليه في الدقيقة 21 من زمن المباراة .

وسقط شوقي في الدقيقة 21، بعد إصابته بأزمة قلبية حادة وبلع لسانه، وتلقى إسعافات أولية وتم نقله لمستشفى الزرقا، واستكمل الحكم المباراة، حتى أخطره الجهاز الإداري في الدقيقة 80 من زمن المباراة بتدهور حالة اللاعب، فألغى المباراة بعد نزول عدد من الجماهير للملعب، وعلى الفور أخطر الحكم لجنة الحكام الرئيسية ومراقب المباراة بإلغاء المباراة، خوفاً على حياة اللاعب، وتأثر لاعبي الفريقين بما حدث له.

وكان محافظ كفرالشيخ، متابعته حالة اللاعب، وقيامه بالإتصال بأسرة اللاعب للأطمئنان على حالته، عارضًا تقديم كافة الامكانيات اللازمة.

كما أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم والدعاية لحالة اللاعب المصاب، وتوفيرها لكل مايحتاجه من نقل لمستشفيات متقدمة، حالة استقرار الحالة، متمنيًا الشفاء العاجل له.

ونعي نادي كفرالشيخ الرياضي، لاعبه إنا لله وإنا إليه راجعون 💔

إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا علي فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله انا لله وانا اليه راجعون

لله مَا أَعطىَ وَلله مَا أخد ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى

﴿ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ}.

الله يرحمك يا شوقى

1000013361