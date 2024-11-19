تعرف على عروض اليوم بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

يواصل مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي فعالياته، حيث يشهد 4 عروض مسرحية من مجموعة من الدول العربية والأجنبية، ففي الرابعة والنصف مساء وضمن مسابقة عروض مسرح الطفل والنشء تقديم العرض المسرحي "حكايات صامتة" من الإمارات في عرضه الأول، وذلك بالساحة الخارجية لقصر ثقافة شرم الشيخ.

بينما يشهد في الخامسة والنصف بالمسرح الرئيسي بقصر ثقافة شرم الشيخ ضمن مسابقة العروض الكبرى العرض المسرحي "انعكاسات" من سلطنة عمان في عرضه الأول.

وفي السابعة يقدم بمسرح الساحة المكشوفة بالسوق القديم وضمن مسابقة عروض مسرح الشارع والفضاءات الغير تقليدية عرض "خلف النافذة" من مصر، وفي العاشرة والنصف مساء وضمن مسابقة المونوداما يقدم العرض الأسباني" layric Dragonfly" بالمسرح الرئيسي بقصر ثقافة شرم الشيخ.

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاي، والتي تحمل اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.