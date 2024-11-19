محافظ الفيوم يعقد اللقاء الدوري لخدمة المواطنين لبحث مطالبهم وتلقي شكاواهم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، لبحث مطالبهم وتلقي شكاواهم، موجهاً بتوفير مساعدات عاجلة، ومعاشات للفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات ومن بينهم ذوي الهمم بشركات ومصانع القطاع الخاص، ومشروعات تنموية وتراخيص أكشاك للأسر الأولى بالرعاية، كما وجه مسئولى القطاعات، بتلقي شكاوى المواطنين وبحث مطالبهم، والعمل على تلبيتها ووضع الحلول المناسبة لها.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، وجبريل عبدالوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومحمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس، وسيد صلاح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وسعد عشري وكيل مديرية العمل بالفيوم، والدكتورة حنان بهاء الدين مدير إدارتي المستشفيات والأسنان بمديرية الصحة والسكان، ومحمد فتحي مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية، والعمل على توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة للحالات الأكثر احتياجاً، وكذا بحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، كما كلف نائب المحافظ، بالتنسيق مع مسئولي السجل المدني، لبحث مطلب إحدى المطلقات المعيلات، لتصحيح بيانات الحالة الخاصة بها كونها "مطلقة" ولكن تم إدراجها بالخطأ "أرملة"، لبحث إمكانية منحها معاش المطلقات، بجانب التنسيق مع مسئولى التموين والتجارة الداخلية، لبحث مطلبها بشأن صرف حصتها التموينية المتوقفة.

كما استمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء لمطالب عدد من الشباب والفتيات ـ ومن بينهم ذوي الهمم ـ الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهاً وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشدداً على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل، إضافة لتوفير التمويل اللازم لفتح مشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بهدف الانتقال بتلك الأسر من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى العمل والإنتاج المستمر، والاعتماد على النفس من خلال تنفيذ المشروعات التنموية.

كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، ببحث ودراسة عدد من طلبات المواطنين الراغبين في فتح أكشاك بالقرى وعلى أطراف المدن، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً وأصحاب الهمم، لمنحهم التراخيص اللازمة طبقاً للشروط المنظمة لذلك، إضافة لبحث ودراسة إمكانية توفير وحدات سكنية للسيدات المعيلات وذوي الهمم من الأولى بالرعاية، لبيان مدى استحقاقهم، فى إطار اللوائح والقوانين، كما وجه مسئولى مختلف القطاعات، بتلقى شكاوى المواطنين وبحث مطالبهم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لهذه الشكاوى، وتلبية تلك المطالب من خلال الأطر القانونية.

وفي إطار تنفيذ تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للقيادات التنفيذية بعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، عقد الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، لقائين لخدمة المواطنين، جاء أحدهما بمقر الوحدة المحلية بدمو، التابعة لمركز الفيوم، بحضور خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، بحث خلاله 13 شكوى ومطلباً، كما تفقد مركز شباب دمو بحضور أيمن شكري عضو مجلس النواب، للوقوف على احتياجات المركز، ووجه نائب المحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسرعة إعداد تقرير بكافة الاحتياجات، كما جاء اللقاء الآخر بمقر الوحدة المحلية لقرية شكشوك، التابعة لمركز أبشواي، بحضور هاني رجب رئيس مركز ومدينة أبشواي، وبحث خلاله 22 شكوى ومطلب لأهالي المركز والقرى التابعة، موجهاً بسرعة بحث جميع المطالب والمشكلات، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الحلول المناسبة لها.

كما عقد أحمد شاكر السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، لقائين لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، وممثلي الجهات ذات الصلة، بحث خلالهما الحلول المناسبة لـ52 شكوى ومطلب لأهالي المركز والقرى التابعة له.

وتنوعت مطالب وشكاوى أهالي القرى والمراكز، التي تم بحثها خلال اجتماعات خدمة المواطنين بقرى ومراكز الفيوم وأبشواي وإطسا، بين طلبات توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، بالإضافة إلى بحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن تراخيص الأكشاك المستوفاة للشروط، وشكاوى عدم صرف الأسمدة الزراعية، وبحث عدد من المشكلات المتعلقة بالقطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.

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