"صيدلة حلوان" تنظم معرض "لمسة حب.. تترك أثر" لتعزيز العمل الخيري وخدمة المجتمع

نظمت وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة بجامعة حلوان معرضًا خيريًا تحت شعار "لمسة حب تترك أثر"، وذلك في إطار حرصها على تعزيز دورها الرائد في خدمة المجتمع وتحفيز الطلاب على المشاركة في الأنشطة الخيرية والتطوعية.

ويأتي هذا المعرض ضمن سلسلة الفعاليات المجتمعية التي تقوم بها الجامعة، ويعكس اهتمامها بتقديم الدعم والمساعدة للطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الصيدلة، وتنظيم الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد افتتح المعرض الدكتور السيد قنديل، وحضر الافتتاح كل من الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وذلك بقاعة العرض بالمطعم المركزي ويستمر المعرض حتى الخميس ٢١ نوفمبر، للطلاب والعاملين بالجامعة.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تعد من المؤسسات التعليمية الرائدة التي تسعى لخدمة المجتمع من خلال تنظيم المعارض والمبادرات الخيرية، تهدف الجامعة إلى إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية المجتمعية، كما تعمل على نشر ثقافة الخير والعطاء بين أفراد المجتمع الجامعي، مما يعزز قيم التضامن والتعاون ويترك أثرًا إيجابيًا على المجتمع.

وصرح الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الصيدلة، بأن المعرض يهدف إلى نشر ثقافة العمل الخيري وتشجيع المساهمة المجتمعية، ويسعى المعرض إلى تعزيز روح التعاون والتكافل الاجتماعي، وتوعية المشاركين بأهمية الدور الفعّال في خدمة المجتمع، مع التركيز على تطوير مهارات العمل التطوعي.