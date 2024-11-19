رئيس مياه سوهاج: مراجعة كفاءة التشغيل والصيانة لـ378 محطة شرب وصرف صحي

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب على ضرورة استمرار عمل فرق مناوبات مياه الشرب بسوهاج بالتفقد والمرور على أكثر من 378 موقع ومحطة مياه شرب وصرف صحى بجميع مراكز المحافظة لمراجعة كفاءة تشغيل وصيانة جميع المواقع ومتابعة التشغيل للعدد 255 محطة مياه شرب كبرى وصغرى وعدد 123محطة صرف الصحى، والتأكد من استمرار عمل المحطات بكامل طاقتها والقيام بأعمال الصيانة الدورية والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية ومطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى ومراجعة الكفاءة الفنية للمعدات مع الرصد للملاحظات والتعامل الفورى والسريع فى حالة وجود اى عقبات تعوق كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس الشركة أنه يتم الدفع بعدد 8 فرق مناوبات يوميا تبدأ عملها من الرابعة مساء وحتى الخامسة فجرا وذلك بهدف وصول الخدمة لجميع المواطنين بجودة عالية طوال اليوم.

وأوضح المهندس رمضان شعبان نائب رئيس مجلس الادارة لشئون التشغيل والصيانة انه فى اطار خطة المرور والمتابعة لاعمال التشغيل والصيانة والتشغيل الامثل تم المرور على عدد 13 محطة سطحية كبرى و54 محطة صغرى و188 محطة ارتوازى وشبكات مياة الشرب لعدد 11 فرع كما تم المرور والمتابعة لعدد 13 محطة معالجة و103 محطات رفع رئيسية وفرعية و7 محطات رى وشبكات الصرف الصحى بعدد 9 افرع وذلك بمراجعة اعمال التشغيل والصيانة والالتزام بالتشغيل الامثل ومراجعة خطط التاهيل والصيانة المحابس واعمال التطهير للمروقات والخزانات وخطط غسيل الشبكات والالتزام بإنجاز الاصلاحات بالشبكات ومدى الالتزام بالتشغيل والصيانة القياسية وتنفيذ الاعمال وخطط التطهير وصيانة المحابس وتسجيل البيانات والالتزام بالتشغيل الأمثل وذلك خلال شهر أكتوبر 2024.

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