ads
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي باتجاه الواحات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب، بالطريق الإقليمي باتجاه الواحات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بالركاب بالطريق الإقليمي، باتجاه الواحات في نطاق محافظة الفيوم ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

إصابة 7 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة حوادث الطرق في الفيوم الطريق الإقليمي بإتجاه الواحات محافظة الفيوم مستشفى الفيوم العام