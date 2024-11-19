الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تستقبل أساقفة مدينة 6 أكتوبر ونورث وساوث كارولاينا

أجري الأنبا دوماديوس أسقف مدينة 6 أكتوبر وأوسيم، والأنبا بيتر أسقف نورث وساوث كارولينا وكنتاكي والنائب البابوي لولاية فيرجينيا بالولايات المُتحدة، زيارة لكنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذوكس بمنطقة غمرة التابعة لمحافظة القاهرة

ونشرت الصفحة الرسمية لكنيسة السريان الأرثوذكس، اليوم الثلاثاء، ان الربان فيلبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية في مصر، والياس شهرستان الممثل القانوني للطائفة السريانية قاموا باستقبال الأنبا دوماديوس أسقف مدينة 6 أكتوبر وأوسيم والضيف المرافق له .

فيما شهدت هذه الزيارة التعريف بالكنيسة السريانية، إلى جانب الخدمات والأنشطة التي تقوم بها في مصر، وفي نهاية الزيارة بارك الأنبا دوماديوس، و الأنبا بيتر جميع الجهود المبذولة بالكنيسة في مصر متمنيين المزيد من النجاح والعطاء و التقدم

و في ختام الزيارة وقَّع على دفتر سجل الزيارات الخاص بالكنيسة، ثم تم التقاط الصور التذكارية.