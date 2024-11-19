المصري يستأنف تدريباته للاستعداد لمباراة الزمالك في الدوري

يستأنف الفريق المصري البورسعيدي، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادا لمباراة الزمالك القادمة في الدوري الممتاز.

وكان قد منح الكابتن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، راحة سلبية أمس الاثنين للفريق.

واطمأن كامل أبو علي خلال جلسة جمعته بالكابتن علي ماهر على كافة استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة، والتي ستشهد العديد من المباريات الهامة للفريق سواء ببطولة الدوري أو بدور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، كما استمع كامل أبو علي إلى كافة تصورات الكابتن علي عن المرحلة المقبلة وكافة متطلبات الفريق وأوضاعه الفنية والإدارية.

ويلتقي المصري مع الزمالك في اللقاء المقرر إقامته في الثامنة مساء السبت الموافق 23 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب.

وكانت آخر مباراة للمصري في الدوري أمام فريق الجونة في الأسبوع الثاني من الدوري، وانتهت بالتعادل.