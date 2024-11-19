ختام بطولة الدوري الرياضي بجامعة قناة السويس

اختتمت بطولة الدوري الرياضي التي نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأقيمت البطولة تحت إشراف تنفيذي من الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، وبقيادة تنظيمية من عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد إمام، مدير إدارة النشاط الرياضي.

شهدت فعاليات البطولة منافسات قوية بين كليات الجامعة في ألعاب كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة اليد، وكرة السلة.

وجاء اليوم الختامي ليعلن النتائج النهائية التي عكست تميز أداء الفرق المشاركة، وخلال في منافسات كرة القدم، حصلت كلية التجارة على المركز الأول بجدارة، بينما حلت كلية الزراعة في المركز الثاني، وجاءت كلية الطب البشري في المركز الثالث، وفي الكرة الطائرة، فقد تُوجت كلية الآداب بالمركز الأول، تلتها كلية الحاسبات والمعلومات في المركز الثاني، وكلية الزراعة في المركز الثالث.

وفي لعبة كرة السلة (طلبة)، أظهرت كلية الحاسبات والمعلومات تفوقاً كبيرا بحصولها على المركز الأول، بينما جاءت كلية التجارة في المركز الثاني، وحصدت كلية الزراعة المركز الثالث. أما في كرة اليد (طلبة)، فقد كان الفوز من نصيب كلية التجارة التي حصدت المركز الأول، بينما جاءت كلية التربية الرياضية في المركز الثاني، وكلية الحاسبات والمعلومات في المركز الثالث.

واختُتمت البطولة في أجواء احتفالية، حيث تم تكريم الكليات الفائزة وتوزيع الجوائز بحضور طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وتعكس هذه البطولة حرص الجامعة على تعزيز النشاط الرياضي وتنمية روح التنافس الشريف بين الطلاب، بما يسهم في بناء شخصياتهم على المستويين البدني والنفسي.