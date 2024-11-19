المصريون يهنئون الرئيس السيسي بعيد ميلاده السبعين

هنأ المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد ميلاده السبعين، متمنين له دوام التوفيق والصحة.

ونشر عدد كبير من نشطاء التواصل الاجتماعي على صفحاتهم تهنئة للرئيس السيسي جاء فيها: “كل سنة وأنت طيب يا ريس كل سنة وأنت الأمل اللي رجع مصر من الظلام إلى النور”.

حيث تم إطلاق هاشتاج عيد ميلاد عزيز مصر ليكون الترند الأول على تويتر، حيث استعان رواد تويتر، بالعديد من صور الرئيس السيسى، وإنجازاته الضخمة، ومشروعات مصر القومية التي تبناها، وإطاحته بجماعة الإخوان الإرهابية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحد من أهم رجال تاريخ مصر الحديث والمعاصر، لما قدمه وما زال يقدمه للشعب المصرى، بداية من إطاحته بالإخوان الإرهابية بأمر الشعب المصرى، وحتى إنجازاته الداخلية والخارجية، والتي وضعت مصر في مكانة مميزة بين الدول الإقليمية بل والعالمية، في وقت كانت مصر على حافة السقوط.

نستعرض خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم ميلاده.

النشأة والتعليم

تلقّى تعليمه في مدرسة البكري الابتدائية في المدة من عام ١٩٦٢ إلى عام ١٩٦٨ .

درس بمدرسة السلحدار الإعدادية في المدة من عام ١٩٦٨ إلى عام ١٩٧١ .

درس بالمدرسة الثانوية الجوية من عام ١٩٧١ إلى عام ١٩٧٤ .

تخرَّج في الكلية الحربية (الدفعة ٦٩) في ١ أبريل عام ١٩٧٧ .

التأهيل العسكري

تخرَّج في الكلية الحربية في ١ أبريل عام ١٩٧٧ . حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام ١٩٨٧ حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان البريطانية عام ١٩٩٢، حصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام ٢٠٠٣ . حصل على زمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام ٢٠٠٦ .

المناصب القيادية

قائد كتيبة مشاة ميكانيكي. ملحق دفاع بالمملكة العربية السعودية. رئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع. رئيس أركان لواء مشاة ميكانيكي. قائد لواء مشاة ميكانيكي. رئيس أركان الفرقة الثانية مشاة ميكانيكي. قائد فرقة مشاة ميكانيكي. رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية. قائد المنطقة الشمالية العسكرية. نائب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. رئيس جمهورية مصر العربية. رئيس الاتحاد الأفريقي من سنة ٢٠١٩ إلى سنة ٢٠٢٠.

الأنواط والميداليات والأوسمة

نوط ٢٥ أبريل ١٩٨٢، ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة. نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية. نوط الخدمة الممتازة. اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر. اليوبيل الذهبي للثورة. اليوبيل الفضي لتحرير سيناء. ميدالية ٢٥ يناير ٢٠١١ . نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى. ميدالية ٣٠ يونيو. قلادة "الملك عبد العزيز آل سعود" ٨ أغسطس ٢٠١٤. قلادة "مبارك الكبير" يناير ٢٠١٥. وسام "الشيخ عيسى آل خليفة" البحريني مايو ٢٠١٧. وسام "الاستحقاق الوطني" الغيني أبريل ٢٠١٩. وسام "الاستحقاق الوطني" الإيفواري أبريل ٢٠١٩. قلادة" السياحة العربية" يونيو ٢٠١٩. وسام "صداقة الشعوب" البيلاروسي يونيو ٢٠١٩. وسام "زايد" الإماراتي نوفمبر ٢٠١٩. وسام "جوقة الشرف الوطني" ديسمبر ٢٠١٩. وسام "سان جورج" الألماني ٢٦ يناير ٢٠٢٠. درع "العمل التنموي العربي" ٧ أكتوبر ٢٠٢٠. وسام "جراند كروس أوف ذا ريديمير" اليوناني نوفمبر ٢٠٢٠. وسام "استحقاق اللجنة الأوليمبية الأفريقية" ٢٥ مايو ٢٠٢١. وسام "القائد"، والذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للسادة ملوك ورؤساء الدول ٢ يونيو ٢٠٢١. وسام "جمهورية صربيا" ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ وسام "عُمان الأول" ٢١ مايو ٢٠٢٣.