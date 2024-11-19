إعلام دمياط ينظم ندوات توعوية لمواجهة التغيرات المناخية

نظم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلى للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور احمد يحى ندوة تثقيفية بعنوان "جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية"، بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم بدمياط بالمدرسة الثانوية الزراعية المشتركة.

وأكد السيد عكاشة مدير مجمع اعلام دمياط أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتحقيق تنمية مستدامة وفقا لخطتها الطموحة التى تتوافق مع البيئة فى مختلف القطاعات بالإضافة إلي دور مصر الريادي على الصعيد الدولى حيث استضافت 27 COP فى مدينة شرم الشيخ 2022 كما شاركت منذ أيام 29 COP في أذربيجان 2024 الذى حضره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء نائبا عن رئيس الجمهورية

كما تناول محمد زاهر موجة الجغرفيا بإدارة دمياط التعليمية ظاهرة الاحتباس الحراري وأهم التأثيرات السلبيه الناتجة عن تغير المناخ فى مصر كما تناول المشروعات الوطنية التى تساهم في مواجهة التغيرات المناخية كمشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات الطاقة البديلة والتى تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة .

ونظم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلى للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور احمد يحى ندوة تثقيفية بعنوان "تنمية الأسرة المصرية وبناء الإنسان "بالتعاون مع الإدارة الصحية بالزرقا بقاعة مركز طب الأسرة وذلك فى إطار حملة الهيئة العامة للاستعلامات لنشر الوعي بأهمية المشاركة في المبادرات الرئاسية .

وأكد السيد عكاشة مدير مجمع اعلام دمياط أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" للتنمية البشرية وبناء الإنسان" تمثل نموزجا حقيقيا لتعاون كافة مؤسسات الدولة حيث أن هذه المبادرة تعد خطوة محورية لتنمية الأسرة المصرية وبناء الإنسان حيث أضاف أن هذه الندوة ضمن حملات التوعية التى تهدف إلى الارتقاء بالخصائص السكانية برعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.

كما أكد محمود النجار مسؤل الإعلام والعلاقات العامة بالإدارة الصحية بالزرقا أن تنمية الأسرة المصرية وبناء الإنسان محور اهتمام الدولة وفي قلب استراتيجياتها التنموية، فالأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، وبناؤها بشكل سليم يعني بناء مجتمع قوي وقادر على مواجهة التحديات.