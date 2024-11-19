تنفيذ 250 وصلة مياه مجانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى تركيب عدد 250 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجأ والأولى بالرعاية بعدد 19 قرية.

والرقى التي تم تركيب وصلات مياه شرب بها هم: قرى العامرية واللاهون وقحافه وهوارة عدلان وهوارة المقطع وسيلا بمركز الفيوم، وقرى سنهور القبلية وسنهور البحرية ووليده والحبون والتوفيقيه والسعيدية بمركز سنورس، وقرى المظاطلي وفانوس والروضه وألروبيات واصلان ومعصرة صاوي والعزيزيه بمركز طامية.

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.