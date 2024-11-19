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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء

البورصة
البورصة
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تباينت مؤشرات البورصة، في مستهل تعاملات بشكل جماعي، اليوم الثلاثاء، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.04%، ليصل إلى مستوى 30,853.43 نقطة.

 كما تراجع الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.03%، ليصل إلى مستوى 11,500.3 نقطة، وكذل مؤشر EGXSP بنسبة 0.02%، وصولًا إلى 6,727.28 نقطة، وانخفض ايضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.1%، مسجلًا 13,531.89 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.07%، وصولًا إلى مستوى 3,174.35 نقطة، كما صعد أيضا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.02%، وصولًا إلى 8,304.43 نقطة، كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.02%، ليصل إلى مستوى 38,257.29 نقطة.

البورصة مستهل تعاملات اليوم