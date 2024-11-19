اليوم.. مواجهة قوية بين مسار والجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا للسيدات

يواجه فريق مسار لكرة القدم النسائية ممثل مصر بقيادة مديره الفني أحمد رمضان جاد، اليوم الثلاثاء، فريق الجيش الملكي المغربي بملعب محمد العبدي في تمام الساعة السابعة مساء وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات، والتي تعد مباراة قوية في مشوار فريق مسار ممثلا مصر.

وبلغ نادي مسار دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا للسيدات، وذلك بعد أن احتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 7 أهداف.

ولم تكن مباراة مسار والجيش الملكي المغربي الأولى بين الفريقين، حيث سبق وأن التقى الثنائي من قبل، وذلك في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى دوري أبطال إفريقيا، والتي سقط فيها مسار أمام نظيره الملكي في المباراة الأولى والوحيدة التي جمعت بينهم بنتيجة هدف واحد نظيف.

واستهل فريق مسار مشواره فى البطولة بالوقوع فى المجموعة الثانية، التي بدأها بالفوز على صن داونز الجنوب إفريقي حامل اللقب بهدف نظيف فى الجولة الأولى، ثم التعادل مع إيدو كوينز الغيني بدون أهداف في الجولة الثانية، ثم الفوز على فريق البنك التجاري الإثيوبي بهدفين مقابل هدف.

ليتأهل فريق مسار إلى دور نصف النهائي بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما تأهل فريق الجيش الملكي لهذا الدور بعد احتلاله المركز الأول في المجموعة الأولى.