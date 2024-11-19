أهم النصائح لتناول الكحول والجرعة الآمنة من الجعة.. طبيب يكشف

كشف الدكتور روسلان إيسايف أخصائي الطب النفسي والمخدرات، عن أهم النصائح حول مشروب الجعة وتأثيرها ومن بينها أن جرعة صغيرة مفيدة وغير ضارة بالصحة، وفقا لما نشرته مجلة lenta.ru.

ويشير الطبيب على عكس الأساطير الشائعة إلى أنه لا توجد جرعات آمنة من الجعة، وأن المخاطر الصحية تأتي مع أول قطرة من أي مشروب كحولي.

ويقول: ينظر المجتمع إلى استهلاك الجعة بهدوء أكثر من تناول المشروبات الكحولية الأخرى لأن الناس يغضون النظر عن الخط الفاصل بين تطور إدمان الكحول الكلاسيكي والاسترخاء لأن الجعة قد تغلغلت بعمق في الحياة الاجتماعية مع أن الإدمان عليها يتشكل بنفس الطريقة تماما كما في حالة الإدمان على المشروبات الكحولية الأخرى.

وقد تكون الجعة أكثر خطورة على الصحة لاحتوائها على هرمون الاستروجين الأنثوي الذي يسبب اختلال التوازن الهرموني لدى الرجال ومن السلبيات الأخرى للجعة اضطراب عملية التمثيل الغذائي وأمراض الأعضاء الداخلية والسمنة والعقم.

ويقول: خلال سنوات عديدة كانت تحسب جرعات الكحول الآمنة فمثلا في الآونة الأخيرة أعلن أنه بالنسبة لشخص بالغ يتمتع بصحة جيدة تماما تعتبر جرعة 150 ملليلترا من الفودكا أسبوعيا أو 1.2 لتر من الجعة آمنة للرجال، و75 ملليلترا من الفودكا و600 ملليلترا من الجعة آمنة للنساء، ولكن منظمة الصحة العالمية أعلنت استنادا إلى نتائج الدراسات الأخيرة أنه لا يوجد مستوى آمن لاستهلاك الكحول.

ويشير إلى أنه حتى جرعة صغيرة جدا من الكحول تشكل خطرًا محتملًا على الصحة وجميع ما ينشر ويشاع عن جرعات آمنة ليس أكثر من أسطورة.