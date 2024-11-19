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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السفارة الروسية بالقاهرة تهنئ الرئيس السيسي بعيد ميلاده السبعين وتشيد بإنجازاته

الرئيس بوتين والرئيس
الرئيس بوتين والرئيس السيسي
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قدمت السفارة الروسية في القاهرة تهانيها للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد ميلاده السبعين، متمنية له دوام الصحة والعمر المديد والنجاح في أداء مهامه الوطنية.

وأكدت السفارة في بيانها أن مصر تشهد تحت قيادته تحولات إيجابية في مجالات البنية التحتية والاقتصاد، مشيرة إلى تعزيز مكانة مصر في الساحة الدولية، وهو ما يُعزى بشكل رئيسي إلى جهود الرئيس السيسي.

وأعربت السفارة عن امتنانها الخاص للرئيس السيسي لدوره البارز في تعزيز التعاون بين مصر وروسيا ورفعه إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأشارت إلى أن إنشاء أول محطة مصرية للطاقة النووية في مدينة الضبعة، التي تنفذها شركة "روساتوم" الروسية، يعد رمزًا للصداقة المتينة بين البلدين.

كما أعربت السفارة عن تطلعها إلى تحقيق مزيد من التطور في العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، خاصة مع انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" في عام 2024، ما يمنح الشراكة بين البلدين دفعة إضافية نحو مزيد من التكامل والتعاون الشامل.

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