ندوة بـ"العلوم الرياضية" بجامعة قناة السويس تناقش دور الشباب في الأمن القومي

نظمت كلية العلوم الرياضية بجامعة قناة السويس بالتعاون مع المركز الإعلامي بالإسماعيلية ندوة بعنوان “أهمية وعي الشباب بتحديات الأمن القومي المصري”.

وتأتي الندوة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية بهدف بناء الإنسان وإعداده للمشاركة في عملية التنمية.

تمت الندوة بإشراف عام ومشاركة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبإشراف الدكتور ماجد العزازي، عميد كلية العلوم الرياضية، بالتنسيق مع الدكتور محمد غنيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وشهد الندوة ـ الدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية ، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وبمشاركة سماح محمد عبده، مدير مركز الإعلامي الإسماعيلية.

هذا وأكد الدكتور ناصر مندور على أهمية تعزيز وعي الشباب بالتحديات الأمنية والسياسية التي تواجه الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى دائما لتنمية الشعور بالولاء والانتماء لدى طلابها، مشيراً إلى أن الشباب الواعي والمثقف هو الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة ومواجهة التحديات المختلفة.

وأوضح الدكتور محمد عبد النعيم أن الجامعة تعمل على دعم الأنشطة التي تسهم في تعزيز فكر المواطنة والانتماء، مشددا على أهمية مشاركة الشباب في مختلف الفعاليات الوطنية.

ومن جانبه ـ أكد الدكتور ماجد العزازي حرص كلية العلوم الرياضية على المشاركة الفاعلة في دعم جهود التنمية وبناء مستقبل مشرق لمصر.

وأضاف الدكتور محمد غنيم أن الندوة شهدت تفاعلا كبيرا من الطلاب الذين أشادوا بمبادرة "بداية" وأهمية الموضوعات المطروحة بها.

شارك في تقديم محاور الندوة اللواء أ.ح. دكتور أشرف حافظ، المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية والخبير في التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، واللواء أ.ح. دكتور تامر شمس الدين، رئيس الإدارة المركزية للإعلام بالقناة وسيناء، حيث تناولا أهمية وعي الشباب بالمتغيرات الإقليمية والدولية و أبجديات فكر المواطنة.

كما ألقت سماح محمد عبده كلمة تناولت فيها أهمية الحفاظ على استمرارية عملية التنمية رغم التحديات، مؤكدة أن الشباب يمثل القوة الدافعة لنهضة الوطن.