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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار والتعامل الفوري مع التغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة.

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع، على اللجان المشكلة من هيئتي النظافة والصرف الصحي ورؤساء الأحياء بالتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة ومراجعة جاهزية سيارات الشفط وخطة توزيعها.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة متابعة تنفيذ قراره بمنع قطع الأشجار، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح عدة حدائق بالعاصمة، كما سيتم استغلال حديقة الأندلس ثقافيًا للحفاظ عليها.

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