حبس سيدتين في حيازة أقراص الكبتاجون المخدرة عبر مطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة بحبس سيدتين متهمتين بحيازة كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة قبل تهريبها إلى الخارج في مطار القاهرة الدولي 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، تعود تفاصيل الواقعة ألقت الأجهزة الأمنية المعنية بتأمين صالة 1 بالمطار القديم، وجود سيدتين في حالة ارتباك أثناء محاولة سفرهما إلى إحدى الدول العربية، وأمر رجال المباحث بتفتيشهما ذاتيًا وبقيام الشرطية المعنية بتأمين الصالة بتفتيش السيدتين عثرت بحوزتهما على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة ملفوفة على جسدهن أسفل طيات ملابسهن، وبلغت الكمية ٢ كيلوجرام من مخدر الكبتاجون، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.