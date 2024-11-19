أهالي قرية الأبشيط في انتظار وصول جثمان اللاعب محمد شوقي بمسقط رأسه بالغربية

ينتظر أهالي قرية الأبشيط التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وصول جثمان اللاعب محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ، وذلك لأداء صلاة الجنازة عليه وتشييعه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسهم بمقابر الأسرة بالقرية.

وكانت مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، وأعلن اليوم الثلاثاء، عن وفاة اللاعب محمد شوقي عبد العزيز إبراهيم لاعب كرة القدم بنادي كفر الشيخ، والدي تم استقباله بمستشفى الزرقا المركزي عقب توقف قلبه المفاجئ بمباراة لكرة القدم بملعب الزرقا يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح بيان صحة دمياط، أن قلب اللاعب توقف أثناء وجوده على جهاز التنفس الصناعي بالرعاية المركزة، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي إلا أنه لم يستجب هذه المرة وفارق الحياة في الرابعة من صباح اليوم الثلاثاء.

وتقدمت المديرية خلال البيان بتعازيها لأسرة اللاعب وذويه.