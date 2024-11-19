أمريكا والسعودية تبحثان تطورات الأوضاع بغزة ولبنان على هامش قمة العشرين

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في غزة وتأمين الإفراج عن الرهائن، وذلك خلال لقائهما في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

جاء ذلك، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته، اليوم الثلاثاء، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز الحوكمة والأمن في المنطقة.

كما تطرقت المباحثات إلى الجهود الدبلوماسية الرامية لحل الأزمة في لبنان، بما يضمن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ويسمح للمواطنين على جانبي الحدود بالعودة إلى منازلهم.

وأكد بلينكن، خلال اللقاء، التزام الولايات المتحدة بزيادة المساعدات الإنسانية إلى كل من غزة ولبنان، معربًا عن تقديره لدور السعودية في تقديم الدعم الإنساني.