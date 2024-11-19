محافظ القاهرة يوجه بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية وإنهاء المشروعات لخدمة المواطنين

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن تعاون كافة أجهزة الدولة أسهم في النجاح الكبير الذي واكب انعقاد المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة وخروجه بالشكل اللائق بمصر إقليميًا ودوليا، مشيرًا إلى أن تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بافتتاح فعاليات المنتدى أعطى له أهمية كبيرة.

وثمن محافظ القاهرة جهود كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتي ساهمت في إظهار العاصمة بصورة مشرفة، مشيرا إلى أن ما تم من إنجازات في العاصمة خلال العشر سنوات الماضية كان موضع ثناء كافة الوفود المشاركة، كما طلب العديد من المشاركين فى المنتدى خلال لقاءاتنا بهم التعاون مع المحافظة في الاستفادة من خبرة القاهرة فى مجالات التدريب، والتنمية الحضرية، والإدارة المحلية، والطرق، ومراكز شبكات مرافق المعلومات.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام، والمساعد، ورؤساء الأحياء، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الهيئات، وعدد من قيادات المحافظة.

وطالب محافظ القاهرة النواب ورؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية وسرعة إنهاء المشروعات لخدمة المواطنين، مشددا على رؤساء الأحياء بضرورة التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتسهيل التعرف على مشاكل المواطنين وحلها، واستطلاع آرائهم في الخطة الاستثمارية باعتبارهم ممثلين عن المواطنين.