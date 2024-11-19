تلفزيون "بريكس": الملتقى الأول للقيم العريقة بموسكو يعزز الروابط الثقافية بين الأعضاء

أكد المشاركون في الملتقى الأول للقيم العريقة، المنعقد حاليا في العاصمة الروسية موسكو في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري، أهمية تعزيز الروابط الثقافية بين الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" والحفاظ على الأعراف التقليدية للشعوب.

وأوضح تلفزيون "بريكس" أن الملتقى يضم العديد من الشخصيات العامة والأدباء والبرلمانيين من البرازيل ومصر والهند والصين وروسيا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية وباكستان وأوغندا إلى جانب دول أخرى.

ولفت التلفزيون إلى أن المشاركين في الملتقى أعلنوا تأسيس الاجتماع الدائم للأدب بهدف تعزيز أواصر العلاقات الثقافية والأدبية بين الدول الأعضاء فضلا عن التعريف بأعمال الأدباء المعاصرين من دول "بريكس"، مشيرا إلى أن الاجتماع الدائم يهدف كذلك إلى خلق منصة أدبية موحدة ومتكاملة تضم الدول الأعضاء.

وأوضحت مديرة قسم المشاريع اللغوية الإبداعية في تلفزيون "بريكس" تامارا سكوك أن الاجتماع شرع بالفعل في تدشين عمليات ترجمة واسعة للأعمال الأدبية على اختلاف أنواعها، مشيرة إلى توقيع اتفاق تعاون بين روسيا والهند في مجال الإنتاج السنيمائي خلال فعاليات الملتقى.

يذكر أن تلفزيون "بريكس" هو قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت حديثا للمجموعة وتشمل مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.

