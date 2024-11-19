البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 40.09 مليار دولار

أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 288.3 مليار يوان (حوالي 40.09 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.5 %.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية " شينخوا " أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية أن الإيرادات المالية للصين زادت بنسبة 5.5 % على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.. مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية للبلاد ارتفعت بنسبة 1.8 % مقارنة بالعام السابق.

وقال رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم المالية "يانغ تشي يونغ"، إن الإيرادات المالية الشهرية واصلت مسار النمو، مما يعكس زخما أقوى للتعافي الاقتصادي.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، انخفضت الإيرادات المالية للصين بنسبة 1.3 % على أساس سنوي.