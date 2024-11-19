الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قريتين في الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قريتي "سالم"، شرق نابلس، و"مراح رباح"، جنوب بيت لحم، بالضفة الغربية.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - نقلا عن مصادر أمنية محلية - أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية "سالم"، وداهمت عددا من المنازل فيها، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وفي سياق متصل، ذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية "مراح رباح"، وداهمت وفتشت عددا من المنازل، كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدينة جنين ومخميها، وسط تدمير للبنية التحتية وممتلكات المواطنين.