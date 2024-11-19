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الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قريتين في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قريتي "سالم"، شرق نابلس، و"مراح رباح"، جنوب بيت لحم، بالضفة الغربية.
وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - نقلا عن مصادر أمنية محلية - أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية "سالم"، وداهمت عددا من المنازل فيها، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.
وفي سياق متصل، ذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية "مراح رباح"، وداهمت وفتشت عددا من المنازل، كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدينة جنين ومخميها، وسط تدمير للبنية التحتية وممتلكات المواطنين.

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية فلسطين