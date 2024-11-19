ما عواقب نقص الحديد في الجسم؟ طبيبة تكشف

أوضحت الدكتورة يلينا أوستروفسكايا، أخصائية الطب الوقائي ومكافحة الشيخوخة عن خطورة نقص الحديد فى الجسم مما يؤدي إلى اضطراب عملية إنتاج البروتينات مما خطورة على الصحة العامة بسبب فقر الدم وفقا لما نشرته مجلة إزفيستيا الطبية .

وتقول: إن الحديد ضروري للجسم لأنه جزء من الهيموغلوبين والميوغلوبين ويوجد بروتين الهيموغلوبين في خلايا الدم الحمراء ويرتبط بجزيئات الأكسجين وبفضله يصل الأكسجين إلى جميع أنسجة الجسم .

أما الميوغلوبين فمسؤول عن إمداد العضلات الهيكلية والقلب بالأكسجين، كما أنه يخزن الأكسجين ولا ينقله إلى جميع أنحاء الجسم ويحمي العضلات في حالة حدوث مجاعة الأكسجين في الجسم بما فيها بعد المجهود البدني المكثف.

وتشير الطبيبة إلى أن نقص الحديد يؤدي إلى اضطراب عملية إنتاج هذه البروتينات المهمة ويتطور فقر الدم بسبب نقص الحديد ويسوء عمل أنسجة وأعضاء الجسم ويشعر المرضى المصابون بفقر الدم بالتعب المستمر وغالبا ما يشكون من سرعة ضربات القلب ولا يمكنهم تحمل النشاط البدني ويزداد وزنهم بسرعة.

كما يؤدي نقص الحديد إلى عواقب خطيرة بما فيها انخفاض وظيفة الغدة الدرقية بسبب نقص الهرمونات المسؤولة عن إنتاجها وتعاني الذاكرة والوظائف المعرفية والتبادل الحراري والتمثيل الغذائي ويؤثر نقص الحديد سلبا في الجهاز التناسلي لأن إنتاج الهرمونات الجنسية لدى الرجال والنساء هي عملية مستهلكة للطاقة لذلك لكي تسير الأمور بشكل طبيعي يجب أن يكون لدى الجسم ما يكفي من الهيموغلوبين والحديد.

وتشير الطبيبة إلى أن هناك أسباب عديدة لتطور نقص الحديد وفقر الدم مثل سوء التغذية ومشكلات في الجهاز الهضمي تسبب سوء أو منع امتصاص هذا العنصر المهم وعند النساء سببه عادة ما يكون الحيض الغزير والحمل والرضاعة. وقد يكون السبب أمراض وراثية مرتبطة بضعف استقلاب الحديد وعدم الخلط بين فقر الدم الناجم عن نقص الحديد وبين فقر الدم الذي أسبابه مختلفة مثل اضطراب عمل نخاع العظام تحت تأثير عوامل وراثية أو بسبب نقص حمض الفوليك وفيتامين В12.