ضبط 3 متهمين فى قضية اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى بالجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (سائق، عاملان "لهما معلومات جنائية"- مُقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق) لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وبحوزتهما (مبلغ مالى "عملات أجنبية") وبمواجهتهما اعترفا أن المبلغ المضبوط من متحصلات واقعة سرقة أحد الأشخاص حال مشاهدتهما له بحيازته مبالغ مالية بالعملات الأجنبية أثناء قيامه بشراء شقة سكنية بالجيزة، حيث تم تحديد (مالك العقار، المشترى "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة المشترى (مبلغ مالى - سبيكة ذهبية)، وبمناقشتهما أقر مالك العقار ببيع شقة بعقار ملكه للثانى وسداده ثمنها بالعملة الأجنبية والمحلية.

واعترف الثانى بأن المبلغ المالى والسبيكة الذهبية من متحصلات واقعة سرقة شقة سكنية "كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة" بأسلوب "كسر النافذة" وإخفاء باقى المسروقات بالشقة التى قام بشرائها وتسليم صديق له (عاطل "له معلومات جنائية" أمكن ضبطه") مبلغ مالى بالعملة الأجنبية لتغييره بالعملة المحلية وبعض المشغولات الذهبية لبيعها، وباستكمال تفتيش الشقة المباعة ضُبط بداخلها (سبائك ذهبية) وبمواجهة صديقه بما جاء بإعترافات المتهم المذكور أيدها وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.