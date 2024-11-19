الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 61 شركة سياحة "بدون ترخيص"

أسفرت جهود قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات الأمن خلال الآونة الأخيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (61) مقراً لشركات سياحية بعدد 17 محافظة لمزاولتهم الأنشطة السياحية "بدون ترخيص" .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك حرصا من وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – سفارى).

