بينهم طفل.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالفيوم

أصيب 5 أشخاص بينهم طفل بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة في حادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل» على طريق طامية الروضة الزراعي، بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق وسقط ركابها أرضًا.

وتوقفت حركة المرور بصورة جزئية جراء الحادث، فيما هرع المارة لتقديم يد العون للمصابين ومساعدتهم لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طاميه يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية "تروسيكل" على طريق طاميه الروضه الزراعي بدائرة المركز ، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ أنّ حادث طريق طامية الروضة الزراعي أسفر عن إصابة كل من خالد . م . ح 31 سنة، سائق التروسيكل، وسيد . ر .ف 30 سنة، وعادل . ك .ط 33سنة، وسالم .م 23 سنة، وحازم . ك 8 سنوات، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بـ3 سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.