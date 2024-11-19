إصابة 4 أشخاص جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بإصابات تنوعت ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة نصف نقل، بالطريق الإقليمي باتجاه الفيوم بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث إنقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الإقليمي، وجميعهم مقيمين بنطاق مركز أبشواي، بمحافظة الفيوم، بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيق والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.