وزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء النواب والشيوخ لبحث مطالب دوائرهم

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الإثنين، اجتماعه الدوري مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ" لبحث مطالب دوائرهم الانتخاببة، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من المجالات الخاصة بوزارة الإسكان، وذلك بحضور مسؤولي الجهات التابعة للوزارة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرصه على التواصل المستمر والبناء مع أعضاء البرلمان، للاستماع إلى مطالب دوائرهم والعمل على حلها، فى إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وإيجاد نتائج ملموسة على أرض الواقع، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ المشروعات التى تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، وتحقق له حياة كريمة.

وتقدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولي الوزارة على التنسيق والتعاون لتحقيق مصلحة المواطنين.