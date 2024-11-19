ارتفاع أسعار النفط.. و"برنت" يتخطى 73 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بسبب تعطل الإنتاج بحقل "يوهان سفيردروب" النرويجي.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنسبة 0.26% إلى 73.49 دولار للبرميل، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير -الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.16% إلى 69.28 دولار للبرميل.

وأعلنت شركة "إكوينور" النرويجية - أمس - توقف الإنتاج في حقل "يوهان سفيردروب" الذي يعد الأكبر في غرب أوروبا، بسبب انقطاع الكهرباء نتيجة تعطل محطة برية لتوليد الكهرباء.

وعلى صعيد آخر، ساهمت مخاوف تفاقم الوضع العسكري في أوكرانيا في زيادة أسعار النفط، وذلك بعد أنباء متداولة حول سماح واشنطن لكييف باستخدام أسلحة أمريكية الصنع طويلة المدى لضرب العمق الروسي.