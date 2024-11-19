عطل فني يؤخر رحلات الطيران البريطاني في أنحاء أوروبا

تواجه شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إير وايرز" مشاكل فنية حيث اشتكى العديد من الركاب من عملاء الناقلة من التأخير في جميع أنحاء العالم.

وذكرت صحيفة "دي إتش" البلجيكية اليوم الثلاثاء، أن الأمر يتعلق بالعشرات من طائرات الخطوط الجوية البريطانية (بي إيه) التي اضطرت إلى البقاء على الأرض أمس الاثنين بعد عطل في جهاز الكمبيوتر داخل الشركة.

من جانبها، أوضحت الشركة أن "رحلاتنا تعمل حاليا، ولكن مع بعض التأخير، حيث تحاول فرقنا حل مشكلة فنية تؤثر على أنظمتنا".

بدوره، أكد المتحدث باسم مطار هيثرو بلندن "أنهم على علم بالمشكلات الفنية في شركة الطيران البريطانية وأنهم يجرون تحقيقا وسنعمل مع الخطوط الجوية البريطانية لتوفير المعلومات للركاب بمجرد توفرها".. مضيفا أن أنظمة مطار هيثرو تعمل بشكل طبيعي.

وكان العديد من الركاب قد نشروا رسائل محبطة حول الشركة على شبكات التواصل الاجتماعي، وردت الشركة في تغريده على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) أن "موقعنا الإلكتروني معطل ونحن نبذل كل ما في وسعنا للعودة إلى الإنترنت في أقرب وقت ممكن".

يذكر أن الخطوط الجوية البريطانية (بي إيه) هي الناقل الوطني في المملكة المتحدة وأكبر شركات الطيران في البلاد. وهي عضو مؤسس في تحالف عالم واحد، تحلق رحلات الشركة لأكثر من 180 وجهة، بما في ذلك ست مدن داخل المملكة المتحدة وكذلك المطارات في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا.

