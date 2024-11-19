رئيس جامعة الزيتونة بطرابلس: مصر صاحبة خبرات هائلة أكاديميًا

أكد رئيس جامعة الزيتونة بطرابلس الدكتور عبد العظيم أبوظهير، أن مصر صاحبة خبرات هائلة في المجال الأكاديمي ودور رائد في البحث العلمي، قائلا إن جامعة الزيتونة حريصة على تعزيز التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والجامعات المصرية كافة.

وأشاد ظهيرـ في تصريح خاص لقناة (النيل) للإخبار، اليوم الثلاثاءـ بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الأكاديمية العربية للعلوم، مؤكدا أنه سيعود بالنفع سواء على المستوى المحلي أو العربي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية أن تمتد هذه الشراكات إلى طرابلس؛ لتأهيل الطلبة الليبيين على أعلى مستوى.

وأضاف أن بلاده تعول على نقل تقنيات وبرامج الأكاديمية إلى المجتمع العربي الليبي، لافتا إلى أن تبادل الخبرات ونقل المعلومات بين الدول العربية أمر في غاية الأهمية.

يشار إلى أن رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبدالغفار فرج ورئيس جامعة الزيتونة الجديدة في ليبيا عبدالحفيظ عبدالسلام أبو ظهير وقعا، أمس الأول الأحد، على مذكرة تفاهم؛ لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين، وذلك بمقر الأكاديمية العربية بالقرية الذكية.

