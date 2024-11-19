بالفيديو.. الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار رعدية على بعض المناطق

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد منذ يوم الأحد الماضي، مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا وهو ما عمل على حالة جوية غير مستقرة على سواحلنا الشمالية، مشيرًا إلى الأمطار قد وصلت إلى متوسطة على مناطق من محافظة الإسكندرية وبعض محافظات الوجه البحري والساحل الشمالي.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أنه مستمر معنا التأثر بهذا المنخفض الجوي اليوم وغدًا بأمطار تصل لمتوسطة إلى رعدية على مناطق من السواحل الشمالية والمحافظات الشمالية من الوجه البحري وتمتد الأمطار لتكون أقل شدة إلى باقي محافظات الوجه البحري ومناطق من مدن القناة.

وتابع: أن هناك انخفاضا بقيمة درجتين في درجات الحرارة مقارنة بالأسبوع الماضي لتسجل العظمى 24 درجة مئوية بسبب المنخفض الجوي وتكون السحب على مناطق من شمال الجمهورية، مع تغير طفيف في مصادر الكتل الهوائية، في حين وجود شبورة مائية على القطاع الشمالي من القاهرة وبعض محافظات شمال الصعيد.

وحذر عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من الاختلاف الكبير في درجات الحرارة بين فترات الليل والنهار، بجانب سيطرة ظاهرة الشبورة المائية، موضحًا: أن حالة عدم الاستقرار في الحالة الجوية المسيطر على القطاع الشمالي مستمر اليوم وغدا ومتوقع مع يوم الخميس انتهاء حالة التقلبات الجوية التي تشهدها محافظات الساحل الشمالي ومنها الإسكندرية.